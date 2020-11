Amici 2020, lo sfogo di Rosa dopo le parole della Celentano: “Sono nera”

Dopo tanta attesa, è tornato sul piccolo schermo uno dei talent più amati: Amici. Nonostante il programma sia iniziato da poco, iniziano c’è già una ballerina che si è voluta sfogare dopo le critiche ricevute dalla professoressa Alessandra Celentano. Durante le scorse edizioni, l’insegnante non si è mai tirata indietro nell’esprimere i suoi giudizi riguardo ai ballerini, scontrandosi più volte con quest’ultimi, ma anche con gli altri insegnanti e anche con Maria De Filippi.

“Sono nera” – Nel Daytime andato in onda il 24 novembre su Canale 5, il pubblico ha assistito allo sfogo della ballerina Rosa dopo il giudizio abbastanza negativo ricevuto dalla Celentano. Una volta rimasta insieme ad alcuni suoi compagni, la danzatrice partenopea ha voluto dire la sua riguardo alle parole pronunciate dall’insegnante:

“Sono incazzata nera, io non mi faccio abbattere, ma mi sono rotta di sentir dire ‘sei bella’, se sono bella è solo un valore aggiunto a quello che faccio, che non c’ho tecnica lo so, ma io punto sull’emozionare gli altri. Mi ha detto ‘mediocre’… Il mio intento non è avere il collo del piede perfetto, serve una base tecnica classica, lo so e continuerò a studiare, ma io non sono solo bella, io ballo. La danza non è solo tecnica, scetammece ro suonno! Ha buttato il mio lavoro di una settima nel cesso, mo mi sono rotta il ca**o!”. Ha poi concluso: “Le emozioni, l’arte, il racconto di una storia dov’è? Ci sono ballerini venuti qua e che sono ora ad un certo livello”.

IL GIUDIZIO DELLA CELENTANO – Durante lo speciale andato in onda sabato, il pubblico e i docenti hanno assistito all’esibizione di Rosa. Una volta finita la coreografia, è arrivata la dura critica dell’insegnante di danza classica:

“Trovo Rosa una ballerina più che mediocre, non credo di ricredermi Rosa, perché tu tecnicamente non ci sei, non hai particolari doti da ballerina, sei una bellissima ragazza, ma non basta, e dubito che con il tempo si possano colmare queste lacune. Ne dubito”.

Per vedere il video, clicca qui.