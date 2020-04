Amici 2020: Nicolai Gorodiskii attacca la Celentano e Timor sui social

Nicolai è tornato attivo sui social e le sue parole questa volta hanno fatto molto discutere. Il ragazzo, che ha partecipato alle diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è classificato secondo nella categoria dei ballerini. A vincere è stato invece il suo ”rivale” Javier. Il ragazzo, come dicevamo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e le sue parole hanno lasciato molti utenti stupiti.

NICOLAI SUL SUO PROFILO INSTAGRAM: UN VIDEO CHE LO RENDE ORGOGLIOSO – Nicolai ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale si mostra una bambina che guarda la tv. Stava osservando proprio lui ballare. Il ragazzo non ha potuto non pubblicare questo video che a detta sua lo ha reso molto orgoglioso.

NICOLAI GORODISKII: IL VIDEO PUBBLICATO E L’ATTACCO A UNA MAESTRA DI AMICI – Nicolai, una volta pubblicato il video di cui vi abbiamo appena parlato, ha dichiarato che la vera motivazione per la quale balla è proprio questa: per il suo pubblico. Ha poi attaccato la maestra di ballo Alessandra Celentano: ”io non ballo per essere perfetto e per piacere a gente come la Celentano. Ma proprio non me ne frega niente di quello che dice lei. Non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente”.

NICOLAI ATTACCA UN ALTRO MAESTRO DI AMICI –Nicolai però non si è limitato a nominare la maestra Alessandra Celentano. Ha anche fatto velatamente riferimento al maestro di ballo Timor Steffens. E’ risaputo, infatti, che il maestro lo abbia criticato varie volte. Ecco, infatti, cosa ha dichiarato Nicolai: ”gente che ti butta me**a io non l’accetto.” e ancora: ”la danza è vita non un regime militare”.

NICOLAI GORODISKII RACCONTA DEL SUO PERCORSO AD AMICI E DICHIARA DI ESSERSI PENTITO – Sempre tramite il suo profilo social Nicolai Gorodiskii ha raccontato cosa ha provato durante il suo percorso ad Amici. Ha dichiarato apertamente di aver sbagliato inizialmente nel suo percorso e di non essere riuscito a dare il massimo. Nelle ultime tre puntate, però, ha detto di essersi sentito meglio e di essersi sentito soprattutto più umile. Infine si è giustificato di aver risposto a Timor poichè si era sentito attaccato ingiustamente nel confronto con Talisa che secondo Nicolai, appunto, non era veritiero. La variazione de Lo Schiaccianoci, secondo il suo parere, l’aveva ballata molto bene.

NICOLAI SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI ESSERE STATO RACCOMANDATO – Nicolai, più volte durante il suo percorso ad Amici è stato accusato di essere il favorito di Maria e di essere addirittura raccomandato. Nicolai ha però ribadito che questo non può essere vero in quanto ha scelto di partecipare alla trasmissione in fretta e non conosceva bene nè il programma nè Maria De Filippi. Per leggere tutte le parole di Nicolai clicca qui.