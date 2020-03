Amici 2020: Valentin ritornerà in trasmissione?

Chiunque ha visto la scorsa puntata dell’ultima edizione di Amici è rimasto sicuramente spiazzato dal finale. Maria De Filippi infatti si è mostrato molto infuriata con un uno dei concorrenti del programma. Si tratta proprio di lui: Valentin, il ballerino latinoamericano di origine rumena. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa avranno, molto probabilmente, in programma di fare lo staff della trasmissione

AMICI 2020: VALENTIN FA POLEMICA – Come vi abbiamo precedentemente accennato Maria De Filippi furiosa ha letteralmente cacciato Valentin dalla scuola. Ma come sono avvenute esattamente le cose? Il ballerino in sfida per l’eliminazione definitiva aveva già superato diverse sfide precedenti. L’ultima però, quella con la cantante Giada l’aveva persa. Ha iniziato a polemizzare su questo e soprattutto sul fatto che tutti i ballerini non hanno modo di esprimersi nel programma. Infine ha accusato la giuria che votava quella sera di essere incompetente.

AMICI 2020: VALENTIN CACCIATO DALLA SCUOLA – Maria, indispettita da quanto successo già prima ( ricordiamo che anche l’altro ballerino Javier si era lamentato della modalità della sfida), ha attaccato Valentin. Quest’ultimo aveva dichiarato che avrebbe fatto la sfida con Jacopo, il cantante, ma che per polemica contro il programma sarebbe andato via lo stesso a prescindere dalla vittoria o meno. Maria a quel punto ha esordito con un ‘per me puoi andare via anche ora’ , ‘preferisco lasciare il posto a chi ci tiene davvero’ , riferendosi a Jacopo. Ha poi accusato Valentin di non essere rispettoso nei confronti del programma e soprattutto dei professori, spesso, infatti, ha dichiarato Maria, lui correggerebbe Natalia Titova, maestra storica dei balli latinoamericani.

AMICI 2020: VALENTIN RITORNERA’ IN TRASMISSIONE? – Si è vociferato il fatto che la stessa Maria De Filippi abbia invitato Valentin a partecipare nuovamente alla trasmissione. Molto probabilmente si tratterà di rifare, o meglio fare, dato che non c’è stato modo, a causa del litigio, di farla, la sfida con Jacopo, il giovane cantante. Per ora, però, non abbiamo certezze o conferme della cosa. Non ci resta che attendere.