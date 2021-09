Amici 2021, sulle scene un altro D’Alessio: chi è LDA e perché è uno sbaglio paragonarlo a Gigi

Fin dal suo debutto in Tv la nuova stagione di Amici 2021 ha fatto infiammare il web presentando tante novità ma soprattutto per la presenza di un allievo un po’ particolare tra i banchi del famoso show. Si tratta di LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, giovanissimo rapper e figlio d’arte. Luca, infatti è il terzogenito di Gigi D’Alessio e della sua ex moglie, Carmela Barbato.

Luca ha soltanto 18 anni ma nel sangue la musica gli scorre irrefrenabile, merito di un papà che ha fatto di quest’arte un mezzo per riscattarsi e diventare un nuovo simbolo di Napoli. E’ ovvio che con dei geni così, il giovanissimo Luca abbia avuto un istinto particolare per il canto e la stesura di pezzi.

Prima di esordire ad Amici, Luca ha già inciso e pubblicato un pezzo originale intitolato “Resta” che al momento sta riscuotendo online un ottimo successo con oltre mezzo milione di streaming sulle varie piattaforme digitali. Oltre ad aver collaborato con il papà, appena prima dell’ingresso nella scuola ha poi pubblicato un altro singolo col titolo “Vivimi”.

Il paragone col Gigi per ora non lo affligge tanto da aver dichiarato: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”. Ecco perché non deve stupir se le icone alle quali LDA si ispira sono : “Internazionali Justin Bieber e Bruno Mars. Tra gli italiani, invece, oltre mio padre, mi piace CoCo, esco pazzo“.

Tanta ammirazione, dunque, ma anche della sana voglia di costruirsi il proprio percorso senza appoggiarsi troppo ad un cognome che da oltre vent’anni è diventato un punto fermo della musica leggera italiana. Come Luca stesso dice: “Siamo il giorno e la notte nella musica”. L’attitudine però è quella di famiglia tanto che il ragazzo conclude dichiarando: “Quando sento qualcosa devo cercare di fare meglio, vedo tutto come una sfida. Sono molto competitivo, anche con me stesso”.