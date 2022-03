Amici 21, alunni ancora nei guai per il mancato rispetto delle regole: pioggia di critiche su Alex

Alex Rina, allievo di Lorella Cuccarini nell’attuale edizione di AMICI, non sta per niente vivendo un bel momento all’interno del talent. Il suo talento è fuori discussione, ma ciò non si può dire per il suo comportamento in casa.

A detta di molti alunni risulta alquanto arrogante e spocchioso, nonché ipocrita ed incoerente. Sui social insomma ormai gliene dicono di tutti i colori e a un certo punto anche i suoi fan non sanno più come difenderlo.

Le polemiche non hanno fatto altro che crescere dopo uno dei più recenti daytime. Maria De Filippi si è collegata con la casetta per annunciare un nuovo provvedimento disciplinare.

Come spiega gossipetv.com, “Qualche giorno fa a finire sotto processo è stato Nunzio, che ha inviato un’email alla sua famiglia quando non avrebbe potuto farlo. La produzione ha concesso ai ragazzi di usare il computer per studiare e anche di usare i social in orari stabiliti. Alcuni però non lo fanno e adesso a pagare le conseguenze sono stati tutti. Visto che il primo provvedimento non è servito, stavolta la produzione ha preso una decisione drastica: via tutti i computer dalla casetta”.

Nessuno potrà più usare niente e questo ha gettato nella confusione più totale parecchi di loro. Dopo l’accaduto, Maria ha mostrato un video di Sissi e Alex che infrangono le regole. La prima ha usato i social fuori orario, il secondo ha fatto questo e altro ancora.

Alex ha usato social, guardato il daytime e tentato di nascondersi dalle telecamere mentre lo faceva. Pioggia di critiche sia dall’interno della casa sia sui social per il suo comportamento. Chissà che questa sia la volta buona che impari la lezione.