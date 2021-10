Amici 21, Carola Puddu: solo amicizia con Luigi Strangis? La ballerina parla dei suoi sentimenti

Quella tra Carola Puddu e Luigi Strangis è un’amicizia che definiremmo speciale. Il cantante e la ballerina stanno istaurando un rapporto molto intimo ma non mancano di certo le incomprensioni. Se inizialmente la ballerina si è voluta buttare a capofitto in questa relazione, successivamente ha avuto dei forti ripensamenti.

LA REAZIONE DI LUIGI – Il cantante ha cercato di non farla andare in crisi spiegando che comunque non ci sarebbero stati i presupposti per iniziare una relazione all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, entrambi sono molto complici con relative battute, scherzi e momenti di dolcezza.

MOMENTO CONFIDENZIALE – Tutto ha avuto inizio durante un daytime nel quale abbiamo notato una Carola leggermente distaccata in camera da sola. Luigi, in sala con i compagni, ha notato questa assenza e ha deciso di raggiungerla per capire quale fosse il problema. “Albe, io le ho solo detto: ‘Se non ci fossi io, tu qua dentro che faresti?’ Le ho detto così e lei se l’è presa” ha spiegato Strangis al suo amico.

Una volta raggiunta Carola si è difesa spiegando: “Non dirmelo più che ho bisogno di te. Non ho bisogno di nessuno, davvero. Di nessuno. Io non ho mai bisogno di nessuno. Bisogno significa essere dipendenti e attaccati a qualcuno”. Luigi ha replicato spiegando che anche se fosse, non ci sarebbe nulla di male nel cercare conforto negli altri. Successivamente, Luigi le ha preparato qualcosa da mangiare in cucina e nel frattempo Albe è corso da lei per scambiare quattro chiacchiere.

“Carola, ti posso fare una domanda? Ma con Luigi è solo amicizia proprio? Perché non la vedo io. Vedo di più. Non riesco proprio a vedere solo amicizia, non ce la faccio. Nemmeno da parte sua. Perché io lo vedo troppo, cioè… Lui è molto come me. Quelle battute che fa, a volte, cavolo a un’amica non gliele fai, capito?” ha chiesto il cantante. “Mi fa piacere. Non so se un giorno si potrà. Ma a me va bene anche così. Perché comunque mi sta dando tanto aiuto” ha risposto Carola Puddu. La conversazione poi è finita tra scherzi e battute, come staranno davvero le cose?