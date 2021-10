Amici 21: c’è un flirt tra Carla Puddu e Luigi Strangis? Lei ha dubbi

Tra Carola e Luigi, due concorrenti di Amici 21, è in atto un flirt. A lei interessa, ma ha dei dubbi. Scopriamo cos’ha dichiarato la brava ballerina che attualmente sta con la maestra Celentano ed è stata molto apprezzata per le sue doti artistiche. E’ infatti, una bravissima ballerina, conosciuta per aver lavorato all’Opera di Parigi.

FLIRT TRA CAROLA E LUIGI? – Scopriamo cosa sta succedendo tra Carola e Luigi. Tra i due sembra esserci del tenero, infatti li abbiamo visti molto vicini e affiatati. Ieri proprio, durante un daytime abbiamo notato che i due ragazzi erano molto vicini e scherzando, lui ha voluto essere struccato da lei.

La ragazza però, sembra avere dei dubbi al riguardo, per una presunta relazione.Carola infatti, ha dichiarato, confessandosi con un’altra concorrente, la sua ormai amica Flaza, di avere timore di intraprendere una nuova relazione, nonostante le interessasse molto Luigi.

LA MOTIVAZIONE DEI DUBBI DI CAROLA – La reale motivazione è che lei pensa esclusivamente alla danza e ha sostenuto apertamente che tutte le sue precedenti relazioni non hanno funzionato proprio perché lei aveva altri pensieri rivolti alla sua carriera personale. Riuscirà a superare questi suoi pensieri? Staremo a vedere.

Nel frattempo oggi li abbiamo visti ancora vicini nel daytime pomeridiano. Scherzavano fingendo di fare una sfilata e nel frattempo hanno anche parlato di alcune questioni che riguardano il loro rapporta. Carola ha dei dubbi perché reputa Luigi una persona intrigante, ma forse per lei ancora poco attraente perché non sarebbe il suo tipo. Come si metteranno le cose tra i due? Staremo a vedere.