Amici 21, Cosmary torna sui social: ecco cosa ha detto la ballerina

Cosmary Fasanelli l’abbiamo conosciuta approfonditamente durante questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo ingresso nella scuola ha lasciato i telespettatori senza parole poiché entrò a seguito di una sfida, giudicata da Garrison, contro la ballerina classica Virginia. Tuttavia, nel corso delle settimane la ragazza si è fatta apprezzare soprattutto da Alessandra Celentano.

Percorso con la Celentano

Inizialmente non era vista di buon occhio dalla maestra Celentano, ancora scottata per l’eliminazione di una delle sue allieve preferite. Nonostante questo, Cosmary ha lavorato duramente in saletta mettendosi alla prova con ogni stile di danza. Dopo alcune settimane, Alessandra ha riconosciuto l’impegno della ballerina e ha deciso di restituirle la maglia per lavorare con lei approfonditamente.

Eliminazione domenica

Purtroppo, a seguito di una sfida voluta da Veronica Peparini, la giovane ha dovuto abbandonare la scuola per lasciare il suo posto ad un nuovo ballerino, John Erik. Un vero colpo per la giovane ma soprattutto per la maestra Celentano, la quale non ha accettato la sua eliminazione. Domenica pomeriggio, infatti, è andato in onda il consueto appuntamento con il pomeridiano e abbiamo assistito a delle pesanti litigate tra i professori. Dopo l’eliminazione Alessandra Celentano l’ha ringraziata per la sua educazione e la sua voglia di lavorare e mettersi in gioco.

Ritorno sui social

Non è stato sicuramente semplice per Cosmary tornare alla vita di tutti i giorni, soprattutto perché nella scuola aveva avviato una bella relazione con il cantante Alex, allievo di Lorella Cuccarini. la giovane ballerina ha scritto un lungo post per ringraziare tutti: “Sono ancora incredula di tutto ciò che è successo, credo di non aver ancora metabolizzato di aver preso parte, anche se per poco, di un programma così bello”.

“Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data, non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me, permettendomi di studiare ogni giorno e migliorarmi, porterò con me tutte le sue correzioni, i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso!“ ha continuato Cosmary dedicando un pensiero alla sua insegnante.

“Ma soprattutto grazie a Maria e Amici per avermi fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita e per avermi fatto esibire su un palco del genere. […] Spero vi sia arrivata Cosmary al 100%, ho riso, ho pianto, sono rimasta in silenzio e urlato ma soprattutto ho trovato persone che non vedo l’ora di vivermi al di fuori di questo percorso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, continuerò a seguirvi da fuori, spaccate tutto.. ma adesso io faccio il tifo per te Alex, sono qui, sempre, sai già tutto!“ ha concluso la ballerina parlando anche del suo fidanzato. Tanti i commenti, a partire dai professionisti come Giulia Stabile e Giulia Pauselli, ma anche commenti da ex allievi come Tommaso Stanzani.