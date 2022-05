Amici 21, Dario ha un attacco di panico: duro scontro Peparini – Celentano

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi che ha consentito ad alcuni allievi di accedere alla finale. I fortunati che hanno conquistato la maglia dorata sono: Alex, Luigi, Michele, Sissi, Serena e Albe. Per Dario, invece, non è stata una bellissima serata a causa di un duro scontro avvenuto tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Toni alti e attacco di panico

Il motivo dello scontro è stato un guanto di sfida lanciato dalla docente di danza classica, schierando il suo ballerino Michele, contro Dario allievo di danza moderna di Veronica Peparini. Le due se ne sono dette di tutti i colori, quasi come se il ragazzo non fosse presente. La Celentano ha ribadito il suo modo di ballare, la sua tecnica e lo ha esortato a continuare a studiare danza classica per eccellere nel moderno.

D’altro canto, la Peparini lo ha difeso spiegando che la base di danza classica nel suo allievo è molto presente e che non ha bisogno di continuare in quanto ballerino moderno. Insomma, le due insegnanti hanno occupato un blocco di almeno dieci minuti e per l’allievo poi non è stato semplice cimentarsi nella coreografia, dato il suo stato decisamente ansioso.

Durante lo scontro, infatti, il giovane ha avuto un attacco di panico e si è allungato sul pavimento per cercare di rilassarsi e prendere fiato. A questo punto, Maria De Filippi ha cercato di tranquillizzarlo spiegandogli che la Celentano non vuole offendere la sua persona ma solo criticare il suo modo di ballare e la sua preparazione. “A me ha fatto cambiare lavoro a forza di critiche” ha sdrammatizzato Stefano De Martino.

Dario Schirone soffre di ansia

Era il 2020 quando il ballerino scrisse un lungo post su Instagram parlando di un problema che accomuna una grande fetta di popolazione: l’ansia. “Questo 2020 mi ha presentato una nuova amica, il suo nome è ansia, cosa che alla mia età non avrei mai pensato di dover affrontare. Ho sempre parlato d’ansia prima di un esibizione o d’ansia prima di un compito in classe a scuola. Ho sempre usato questa parola come un modo di dire ma quest’anno ho capito davvero quanto l’ansia vera possa condizionare le mie giornate, i miei pensieri e le mie notti togliendomi il respiro.

Sei la causa dei miei sbalzi d’umore e dei miei tanti cambiamenti…sei diventata la mia più grande debolezza. Cara amica ho capito però che per sconfiggerti non devo eluderti…ma accoglierti. Ma arriverà il giorno in cui non avrai più tutta l’attenzione che ti do ora. E dovrai lasciarmi perché sono sicuro che tutto tornerà alla normalità. E avrò talmente tante cose da fare che non avrò più il tempo per pensarti. Che sia un anno pieno di SALUTE per tutti…perché tutto il resto viene dopo“ disse il ragazzo.