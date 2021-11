Amici 21, dichiarazioni d’amore tra Albe e Serena: “Credo di essermi innamorata di te”

Sono ore difficili quelle di Serena Carella, ballerina di Amici 21, a causa di un infortunio durante la gara di ballo giudicata da Garrison. La ragazza, però, ha una persona speciale con la quale condividere tutto: il cantante Albe. La loro relazione, infatti, procede a gonfie vele e i giovani ragazzi hanno fatto un passo importante.

LOVE STORY IN CASETTA – La loro frequentazione è iniziata inaspettatamente e in sordina, considerando che il pubblico era distratto dall’amicizia speciale tra Luigi e Carola. Il primo bacio tra Albe e Serena, infatti, ha lasciato tutti di stucco, compreso i professori, i quali non sapevano nulla di questo interesse reciproco.

Con il passare dei giorni, i due allievi sembrano essere sempre più in sintonia come mostrano anche i daytime. Le lezioni sono scandite da tante prove ma anche da baci, carezze e confessioni. La ballerina, infatti, aprendosi con Albe ha fatto delle importanti dichiarazioni: “Sono felice qui dentro, ogni giorno sempre di più. Che bella questa cosa che torno dalle lezioni e ci sei tu. Che stiamo insieme, mi tranquillizza, mi fa stare bene proprio perché è come se ti conoscessi da tanto”.

DICHIARAZIONI D’AMORE – Durante la notte poi, Serena ha deciso di aprire il suo cuore e fare una dichiarazione forte ma alquanto prevedibile: “Credo di essermi innamorata di te”. Parole dolci che hanno fatto sciogliere il suo ragazzo.

Albe non è stato da meno poiché ha subito replicato: “Anche io credo di essermi innamorato di te!”. Vi piace questa nuova coppia? Chissà se Maria manderà in onda qualche altra clip durante il pomeridiano.