Amici 21, i fan si insospettiscono: allievi positivi? I dubbi sul web e il silenzio della produzione

Tanti i dubbi da quanto il Covid-19 è entrato in casetta

Il Covid-19 non risparmia proprio nessuno, nemmeno la produzione di Amici di Maria De Filippi. Da giorni ormai, gira voce che qualche ballerino professionista sia positivo, pertanto la messa in onda del pomeridiano è stata sospesa. Si fanno però sempre più insistenti i rumor sulla positività di qualche alunno in casetta. Vediamo cosa è successo.

Alunni positivi? Ecco tutte le teorie sul web dei fan del programma

I fan del talent show hanno diversi dubbi in sospeso soprattutto perché dalla produzione tutto tace. Domenica scorsa è andato in onda uno speciale con delle lettere private scritte dai ragazzi, ma ovviamente la puntata con le consuete sfide e imminente ingresso al serale è stata per il momento sospesa fino a data da destinarsi.

Questo è accaduto perché qualcuno tra i ballerini professionisti è risultato positivo, pertanto si è dovuto procedere blindando e facendo tamponi a tappeto a tutta la produzione. Secondo alcune teorie sul web, anche qualche alunno potrebbe essere positivo perché nelle clip mostrate in tv si vedono solo immagini generiche e selezioni per nuovi concorrenti da parte di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Degli alunni non c’è traccia, o meglio, solo di alcuni come Luigi, il quale ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei genitori. Tutti gli altri dove sono? I fan sui social hanno notato anche un’assenza ingiustificata nella gara di ballo di Cosmary e Dario, i quali non erano presenti durante la lettura della classifica.

I fan della trasmissione sono molto preoccupati per la salute dei loro beniamini, ma anche per l’imminente serale che rischia grosso in questo momento. Dalla produzione, però, nemmeno una parola.