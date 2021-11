Amici 21, la sfidante Elena Manuele piace a LDA e Alex? Ecco le segnalazioni

In questi giorni è andata in onda la sfida tra due cantanti: Tommaso Cesana contro Elena Manuele. Quest’ultima ha perso ma Rudy Zerbi le ha fatto molti complimenti per le sue doti canore. Inoltre, il professore di Amici l’ha invitata ad effettuare altre sfide con la speranza di farla entrare nella scuola.

Retroscena su Elena

Nonostante le sue strabilianti doti canore, la Manuele si è resa protagonista di un retroscena non indifferente e che ha fatto discutere i telespettatori di Amici. Nello specifico, quando ai ragazzi è stata mostrata la clip di presentazione, LDA ha avuto una reazione alquanto forte.

Maria De Filippi ha fatto alcune domande al figlio di Gigi D’Alessio e ne è venuto fuori che i due si conoscono poiché hanno passato una serata in compagnia.

Ma non è finita qui perché pare che il cantante napoletano abbia scritto un inedito alla ragazza. Questo sta a significare che i due hanno avuto un coinvolgimento artistico e personale. Tuttavia le notizie non sono finite qui.

Anche Alex coinvolto?

I telespettatori sui social hanno notato un altro piccolo particolare: pare che tra Elena e Alex ci siano stati degli scambi di like e commenti. Come finirà questa storia? Non ci resta che attendere l’eventuale ingresso della giovane nella scuola di Amici.