Amici 21: Luigi Strangis piange con Rudy e parla della sua malattia

Nella puntata del daytime di Amici, in onda oggi su Canale 5, Luigi Strangis, è stato uno dei protagonisti, in quanto ha vissuto insieme a Rudy Zerbi, parlando della sua malattia.

Carla Puddu provava una certa simpatia per Luigi Strangis, ma tra i due non sembra esserci nulla di più, in quanto la ballerina avrebbe altri gusti dal punto di vista estetico, pur considerandolo un ragazzo intrigante.

LUIGI STRANGIS E RUDY – Rudy ha rimproverato il suo allievo in quanto lo ha accusato di prendere le cose con troppa leggerezza. Il ragazzo ha subito spiegato il problema di salute di cui soffre, scoppiando in lacrime. Ha raccontato infatti di voler sempre evitare lo stress perché questo include sulla glicemia.

Luigi quindi deve tener conto di questo problema di salute e per questo preferisce non sottoporsi a un forte stress. Zerbi, non era a conoscenza di questa problematica ed è rimasto sorpreso della sua reazione e delle sue lacrime, comprendendo il suo modo di fare.

AMICI 21: QUANDO VA IN ONDA – Ricordiamo che la prossima puntata pomeridiana di Amici non andrà in onda domenica, ma lunedì al posto di Uomini e Donne alle ore 14.45 su Canale 5. Il motivo? La partita dell’Italia contro il Belgio che verrà trasmessa allo stesso orario domenica.