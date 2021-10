Amici 21, Maria De Filippi agli allievi: ”Non venite in programmi come questo”

Oggi ad Amici 21 Maria De Filippi ha parlato chiaramente agli allievi, dopo aver visto che alcuni di questi continuano a non rispettare le regole del programma usando il cellulare al di fuori dell’orario consentito e arrivando tardi a lezione.

AMICI 21: DUE MAGLIE SOSPESE – Oggi sono state sospese due maglie, quella di Inder e quella di Flaza. Entrambi sono stati colti a non rispettare le regole del programma, a usare il cellulare al di fuori dell’orario consentito e a fare tardi a lezione.

In particolare Flaza aveva sempre un’atteggiamento svogliato e annoiato, arrivando a lezione di palestra con dei muffin e ad un’altra lezione con gli occhiali da sole che le sono stati fatti togliere.

IL DISCORSO DI MARIA – Così Maria ha fatto un importante discorso ai ragazzi sull’importanza delle regole in questo programma: “Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene.

”Quando io sono qua corrispondono ore e ore in cui io non sono qua davanti a tutti ma lavoro come se fossi qua. Se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo, anche se ha un gran talento se non è coltivato, migliorato e reso unico”

Poi ha continuato: “Non venite. La differenza tra questo programma e altri talent che sono belli e creano anche successi ci sono. Altri talent dove questa cosa non è richiesta, non la chiede nessuno negli altri talent. E agli altri talent appartengono successi discografici come a questo. Questo programma è fatto così, punto”.