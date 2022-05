Amici 21, Maria De Filippi spiega chi avrebbe voluto come vincitore

Amici di Maria De Filippi è giunto al termine anche quest’anno e ha premiato Luigi Strangis, cantante e allievo di Rudy Zerbi. Al secondo posto e vincitore categoria ballo, Michele Esposito, allievo della maestra Alessandra Celentano. Terminato il reality, la conduttrice ha espresso le sue preferenze in merito. Vediamo cosa ha detto.

Un percorso lungo

Il percorso dei ragazzi è iniziato a settembre e si è concluso dopo tanti mesi di scuola. I giovani allievi sono stati messi a dura prova e proprio come una scuola, si sono impegnati e hanno costruito rapporti. Amici è inevitabilmente un talent in cui vince una persona sola, ma è un trampolino di lancio non indifferente per i tanti ragazzi che vogliono approcciarsi alla carriera artistica.

Il pensiero di Maria

La conduttrice ha rilasciato un’intervista nel post-diretta e ha sottolineato le sue preferenze in merito. Al termine della finale, la regina di Canale 5 ha dichiarato di voler sempre dare spazio ai giovani e di quanto sia importante farlo soprattutto in un momento storico come questo. La conduttrice non ha voluto sbilanciarsi troppo sui preferiti ma in tanti hanno notato una leggera preferenza verso Albe, cantante allievo di Anna Pettinelli.

La De Filippi, nonostante questo affetto nei confronti del cantante, si è trovata d’accordo con la scelta del pubblico di premiare Luigi Strangis. Secondo la conduttrice il giovane è sembrato molto più completo di altri, si è impegnato senza lamentarsi e si è sempre messo in gioco con nuove sfide.

Ad ogni modo, la conduttrice ci ha tenuto particolarmente a fare i complimenti a tutti i ragazzi, i quali in un modo o nell’altro hanno lasciato il segno all’interno della scuola.