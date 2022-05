Amici 21, niente da fare tra Luigi Strangis e Carola Puddu? Le parole di lui

Siamo ormai arrivati alla fine di questa edizione di Amici di Maria De Filippi e sabato scopriremo i primi allievi arrivati in finale. In questi giorni, la produzione ha mandato in onda un daytime molto dolce tra Luigi Strangis e Carola Puddu, ballerina allieva della maestra Celentano eliminata contro Dario.

Amicizia e nulla più?

Nello specifico, è stato mostrato al cantante allievo di Rudy Zerbi l’intervista a Verissimo della ballerina, nella quale ha rivelato cosa prova per lui. In sostanza, Carola sembrerebbe essere molto innamorata del ragazzo e non sa cosa accadrà in futuro, una volta finito il programma. Luigi è apparso molto imbarazzato ma sicuramente piacevolmente colpito. Tra i due non è mai iniziata una vera e propria storia d’amore e non sappiamo se il giovane sia realmente interessato alla ballerina.

Successivamente, i due si sono sentiti telefonicamente e hanno entrambi sottolineato l’affetto che provano l’un l’altro. Il daytime è piaciuto pressoché a tutti, soprattutto per la dolcezza da parte di entrambi i giovani. Tuttavia, alcuni non sono convinti del reale interesse di Luigi per Carola poiché è sembrato molto imbarazzato e decisamente più frenato rispetto alla ballerina.

Più volte Strangis ha ribadito di voler molto bene alla ballerina classica ma di non essere propriamente convinto di iniziare una relazione; sicuramente non dentro la scuola. Come finiranno le cose? I due si vedranno fuori dal programma? Non ci resta che attendere e monitorare i loro profili social.

La carriera

La carriera di entrambi sembrerebbe procedere a gonfie vele, Luigi è in vetta alle classifiche con i suoi pezzi mentre Carola ha ottenuto il ruolo di Giulietta al Teatro dell’Opera di Roma. Una grande opportunità per i due giovani ragazzi.