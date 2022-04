Amici 21, quanto guadagnano i giudici al serale? Ecco le cifre trapelate

Siamo arrivati quasi alla fine di questo serale di Amici 21 e il numero degli alunni si fa sempre più stretto. L’ultima eliminazione ha lasciato i telespettatori senza parole e mandato in rivolta il web: Carola Puddu, allieva della maestra Celentano ha abbandonato il programma dopo uno scontro senza precedenti con Dario. Tuttavia, attualmente il pubblico si pone un’altra domanda relativa ai giudici. Vediamo di cosa si tratta.

Giudici di Amici contestati

L’anno scorso la produzione ha chiamato come giudici del serale Stash, Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto. I tre hanno ricevuto parecchie critiche dal pubblico, il quale li ha spesso accusati di essere manovrati dalla produzione e non essere per niente obiettivi. Quest’anno, a discapito dei telespettatori, i tre giudici sono stati richiamati proprio da Maria ma le critiche continuano senza mai arrestarsi.

Proprio per le feroci critiche, qualcuno si è chiesto quanto i tre guadagnino stando lì fermi a giudicare le performance dei ragazzi. In genere, il cachet dei partecipanti ai reality è top secret, ma nonostante tutto qualcosa trapela sempre. E quindi, quanto guadagnano Stash, Stefano ed Emanuele? Scopriamolo insieme.

Il cachet stellare dei giudici di Amici

Generalmente i professori del talent show hanno un vero e proprio stipendio mentre i giudici del serale vengono pagati a puntata. I compensi non sono uguali per tutti, infatti, il meno pagato sarebbe proprio Stash, il quale vanta un curriculum più scarno rispetto ai colleghi.

Il frontman dei The Kolors guadagnerebbe dai 3 ai 4.000 euro a puntata, Stefano De Martino invece 6/7.000 euro. Il più alto cachet sarebbe quello del principe Emanuele Filiberto con 8.000 euro a puntata per un totale di oltre 50mila euro per l’intero serale.