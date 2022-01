Amici 21, scatta il bacio tra Alex e Cosmary: le reazioni degli allievi

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi si è formata una terza coppia, quella di Alex e Cosmary. Il cantante e la ballerina inizialmente si sono avvicinati quasi per gioco, tuttavia, la passione e i sentimenti hanno preso il sopravvento. Vediamo cosa è successo durante queste vacanze natalizie.

Alex e Cosmary: la coppia che non ci aspettavamo

Il loro rapporto è iniziato quasi per gioco non appena la ballerina ha messo piede nella scuola di Amici. Per la giovane è stato un inizio molto duro perché la sua insegnante, Alessandra Celentano, la voleva affatto nella sua squadra. Per questo motivo e per staccare un po’ dalla routine quotidiana, Cosmary ha trovato in Alex una spalla su cui piangere.

Inizialmente il cantante tenebroso non sembrava molto espansivo nei confronti di Cosmary ma successivamente è riuscita a fargli sciogliere il cuore. Proprio lui che si è sempre contraddistinto per il suo carattere molto permaloso, freddo e distaccato. Infatti, da quando è entrata la ballerina della scuola, Alex è cambiato: sorride molto di più, è scherzoso e divertente; e tutti i compagni l’hanno notato.

Bacio inaspettato

Durante la puntata del pomeridiano andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo assistito al tanto atteso bacio tra i due. I telespettatori non si aspettavano che alla fine arrivasse questo primo sudatissimo bacio tra il cantante e la ballerina. I due giovani, in studio, sono rimasti impietriti e imbarazzati ma lo studio ha letteralmente tremato.

“Inizialmente quando è partita tutta la situazione pensavo fosse tutto così, tanto per. Invece davvero ti piace tanto” ha detto Serena. “Avete finito?” ha bacchettato Alex. Successivamente Maria ha esordito: “Come va?”, e il cantante ha risposto: “Io bene, si va avanti. La vita normale, come nulla fosse”. I professori hanno accolto la notizia positivamente e la Celentano ha addirittura ironizzato sulla questione.