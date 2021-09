Amici 21: subito difficoltà per il ballerino Mirko Masia

Mirko Masia, il nuovo ballerino della scuola di Amici entrato nella scuderia di Alessandra Celentano, è finito in lacrime nell’ episodio del day time andato in onda ieri pomeriggio su canale 5.

LA LETTERA DI ALESSANDRA CELENTANO – L’esigente maestra ha scritto una lettera al diciannovenne ballerino, scopriamo il contenuto:

“Ho deciso di darti un’opportunita di vita diversa per un mese nella totale consapevolezza che tu non hai i requisiti necessari per essere un vero ballerino. La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità”.

E ancora: “Se dovessi paragonare un vero ballerino ad un animale penserei al cigno, regale e perfetto nei movimenti. Se dovessi paragonare te ad un animale, sempre parlando di danza, l’animale che mi viene in mente è un ragno […] La vera danza è solo quella fatta bene, indipendentemente dai generi”. La Celentano ha inoltre aggiunto che qualsiasi performance sarà considerata insufficiente apriori. Il ballerino sarà quindi valutato su una scala di voti che andrà dall’ uno al tre.

LA REAZIONE DI MIRKO – Il ragazzo, come ci si aspetterebbe, ne è uscito scosso e demoralizzato e dopo aver visto le coreografie che dovrà preparare è scoppiato subito a piangere ritenendole troppo lontane dal suo stile, ossia il modern.

Mirko ha successivamente chiesto di incontrare la maestra in sala per provare le coreografie richieste direttamente insieme a lei. L’insegnante, dopo avergli fatto notare di non essersi vestito secondo lei in modo consono alla lezione ed aver constatato che il suo allievo non conosceva i nomi dei primi passi di danza da lei richiesti, gli ha assegnato delle lezioni aggiuntive in ogni stile.