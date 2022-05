Amici 21, tutti i premi vinti dai ragazzi: quanti soldi valgono?

La finale di Amici di Maria De Filippi si è ufficialmente conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, cantante assegnato a Rudy Zerbi, ma adesso è arrivato il momento di tirare le somme. Quanto hanno guadagnato i giovani allievi con i loro premi? Vediamo insieme e cerchiamo di fare una stima.

Tutti i premi vinti dagli allievi

Il primo classificato, Luigi Strangis, solo con la vittoria del programma si è portato a casa ben 150.000 euro in gettoni d’oro. Al secondo classificato, Michele Esposito, sono andati invece 50.000 euro in gettoni d’oro per aver vinto il circuito danza.

Serena Carella, altra ballerina, si è portata a casa il premio Tim del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro. Inoltre, questo premio permette all’allievo di di studiare gratuitamente a New York, in una scuola di danza prestigiosa, per un anno.

Sissi Cesana, cantante e allieva di Lorella Cuccarini, ha vinto il premio della critica Tim assegnato da una giuria di critici e giornalisti dal valore di 50.000 euro in gettoni d’oro. Alex Rina, infine, ha vinto il premio Oreo del valore di 20.000 euro. Infine, tutti i finalisti hanno vinto il premio Marlù dal valore di 7.000 euro ciascuno.

Insomma, una vera e propria cascata di premi che permetteranno ai giovani allievi di studiare e perfezionarsi.