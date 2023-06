Amici di Maria De Filippi permette a milioni di talenti di poter intraprendere un percorso di studi in una delle scuole più famose. Mesi di duro lavoro e soprattutto di crescita personale e professionale, permettono a tanti giovani di diventare cantanti e ballerini professionisti. Ad ogni modo, la convivenza lunga tanti mesi, permette ai ragazzi di conoscersi e spesso tra questi scocca la scintilla. Quest’anno sono infatti nate diverse coppie tra cui quella formata da Cricca e Isobel.

Il cantante dopo il suo ritorno nella scuola, ha iniziato una storia con la ballerina australiana e da subito nei suoi occhi è apparso l’amore che sbocciava giorno dopo giorno. Dopo sua eliminazione Cricca ha dichiarato di amare Isobel, promettendole di aspettarla fuori.

Che cosa è successo tra Cricca e Isobel

Una volta finito il programma, tra Cricca e Isobel le cose non sono andate come si sperava. La ballerina ha infatti confessato di voler molto bene al cantante ma che per adesso preferisce non impegnarsi in nessuna relazione sentimentale.

A quanto pare Cricca continua però a nutrire una speranza nel suo cuore, come ha anche dimostrato durante il concerto a Roma, Full Out Amici. Tra le varie domande dei fan, non è mancata quella proprio rivolta alle sorti della coppia ed è stato in quell’occasione che Cricca ha sottolineato nuovamente il suo sentimento per Isobel ed il desiderio di poter ricevere una seconda possibilità.

Che cosa succederà tra i due ragazzi? Sarà il tempo a dimostrare se effettivamente quello vissuto in casetta era vero amore. Al momento sembrerebbe che Cricca stia ancora pensando alla sua ballerina australiana.