Amici 22, Maddalena e Mattia si lasciano: ecco cosa si sono detti

Ogni anno, ad Amici di Maria De Filippi, si formano diverse coppie, spesso non destinate a durare. In questa edizione si sono già formate quattro coppie, ma una è appena scoppiata: stiamo parlando di Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. Ecco cosa si sono detti i due giovani ballerini.

Amore al capolinea

L’allievo di Raimondo Todaro ha deciso di chiarire con la ballerina di Emanuel Lo la pesante situazione che si è creata da un paio di settimane a questa parte. “Provare a stare con te e vedere che te ne vai per poi rincontrarti sempre è pesante. Non considerarmi più ti aiuta?” ha esordito Zenzola.

La risposta di Maddalena è stata chiara e decisa, molto matura per la sua età: “Non siamo più vicini come prima. Non riesco a dirti quello che penso, perché realmente ci tengo a te, io ti voglio tantissimo bene e mi dispiace. Credo che quando sto con una persona è perché quella persona mi dà un qualcosa in più che io non ho.

All’inizio questa cosa c’era, ma ora sento che non c’è più, sento che si è rotto qualcosa. Ci sono cose che mi hanno fatto capire che siamo tanto, tanto diversi. Non volevo parlartene, però capisco che è giusto perché ora non ti trovo in un bel momento”.

Maddalena vuole concentrarsi solo sulla danza

La giovane, inoltre, ha spiegato di non voler sprecare questa grande occasione e di volersi dedicare totalmente alla danza, la sua passione: “Voglio capirmi un po’ da sola, stare un pò da sola, senza nessun tipo di influenza sentimentale, perché in questo percorso siamo arrivati ad un certo punto e nonostante mi stia impegnando dall’inizio ora devo fare il quadruplo. Voglio che questo sia il mio percorso. Io sono interessata alla persona che è Mattia però sento che questa persona la vorrei scoprire al di fuori di qua. Probabilmente è il posto sbagliato al momento sbagliato, ma non è tutto sbagliato”.

La ragazza ha poi concluso: “Siamo piccoli, magari non siamo capaci a gestire una cosa più grande di noi mantenendone una ancora più grande di noi. E’ tempo di seguire la giusta via, che in questo caso deve essere questa. Dobbiamo riuscirci. Vorrei continuare a essere una delle tue persone speciali qua, non vorrei perderti. L’ho fatto per entrambi, non solo per me. Te lo giuro mi sento una me**a. Cercherò di fartela diventare meno difficile perché ci sono già passata”. Inutili i tentativi di Mattia di risolvere, il quale poi ha tirato un pugno alla porta e ha ammesso di aver sbagliato.