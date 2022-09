Amici 22, un ballerino vuole ritirarsi? “Non sono né carne né pesce”

La settimana scorsa è inizia la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi con la formazione della classe. Tanti nuovi talenti divisi tra canto e ballo, nuovi professori e la voglia di arrivare fino al Serale. Un percorso lungo fatto di gioia ma anche tanta difficoltà.

Ballerino entra in difficoltà

Sono bastati pochi giorni di programma per far entrare in crisi gli allievi, soprattutto qualcuno di loro. Nelle immagini circolate di Witty Tv vedremo nel prossimo daytime un ballerino entrato in confusione e con il pensiero di abbandonare il talent show. Ma cosa sarà successo?

Stando alle immagini circolate in rete, il giovane non avrebbe accettato alcuni voti dei professori. Il ballerino in questione si sarebbe sfogato con i compagni e avrebbe detto: “Non sono né carne né pesce”.

Maria De Filippi è intervenuta dicendogli: “Sei qui anche per migliorare, siamo solo all’inizio e già sei in crisi?”. Il ballerino avrebbe fatto presente di essere molto preoccupato sulla sua preparazione dicendo: “Gli altri hanno voti più alti di me”.

Da qui avrebbe fatto intendere di voler tornare a casa, anche se effettivamente non conosciamo la sua decisione definitiva. Non ci resta che attendere la nuova puntata del daytime.