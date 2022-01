Amici 4, Romina Carancini mamma per la seconda volta: “La nostra vita cambia di nuovo”

Romina Carancini l’abbiamo conosciuta durante l’edizione di Amici 2004 – 2005 in qualità di ballerina. Nel corso della sua vita ha fatto parecchia strada e ad oggi è diventata mamma per la seconda volta. L’ex allieva, ormai 37enne, ha condiviso la gioia su Instagram, vediamo cosa ha detto.

Il racconto del parto

L’ex ballerina di Amici ha raccontato in questi giorni la nascita della seconda figlia, Nora. “Ore 21… Sento i primi fastidi… Ma li riconosco me li ricordo.. Naturalmente mi doccio, mi trucco, mi faccio i capelli e chiamo i nonni per stare con Nina perché si ,lo sento che resterò in ospedale. Ore 11 Quando arrivo solo un cm.. La dott: signorina è presto torni a casa..” scrive Romina.

“Io: no grazie rimango. Ale però scappa a cercare una farmacia per l’ennesimo maledetto tampone. Ore 3: I dolori comincio a non sopportarli tanto. Ore 3.30 Fatemi l’epidurale! Aspetta stai calma. È presto. In un ora si rompono le acque arrivo al massimo di dilatazione, niente epidurale cacchio!” continua il racconto.

“Ore 4.48 però 3 spinte e nasci tu amore mio!!! La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina! Sarò brava ce la farò? Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da se. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente.. a tutti e 3″ conclude felice l’ex ballerina di Amici.

Una carriera prestigiosa

Dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi, in cui si è classificata quarta, nel 2013 è tornata come professionista. La sua carriera come professionista e coreografa è stata tutta in salita e ricca di programmi televisivi come Buona Domenica, Ciao Darwin, La Corrida, Quelli che il calcio, Io canto e Colorado.