Amici, acceso confronto tra la Celentano e Todato: Raimondo minaccia di lasciare il talent

Come mostrato in un recente Daytime, nella scuola di Amici si è consumato l’ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Fin dall’inizio della nuova edizione del talent, infatti, i telespettatori hanno spesso assistito agli accesi confronti tra i due insegnanti di danza. Cosa è successo questa volta?

SCONTRO TRA I DUE INSEGNANTI – Nel corso delle ultime settimane, è entrato un nuovo ballerino di latino. Dopo l’uscita di Mattia Zenzola a causa di problemi di salute, a far il suo ingresso nella scuola è stato Nunzio Stancampiano. Fin dalla sua entrata nel talent, il ragazzo è stato più volte criticato dalla professoressa di danza.

In uno degli ultimi Daytime è stato mostrato l’ennesimo scontro tra i due insegnanti, nato dalla volontà di Todaro di far giudicare il ballerino da dei professionisti esterni. La richiesta fatta alla produzione, però, non è affatto andata giù alla Celentano: “Credo di dire nulla di male se dico che i giudici esterni siano amici tuoi, metti in discussione le critiche di tre giudici internazionali su Nunzio, e ho Nancy titolata a darmi pareri tecnici”.

Le parole della professoressa di danza classica non sono affatto piaciute a Raimondo, quest’ultimo ha infatti replicato: “Dire che loro sono incompetenti è una mancanza di rispetto. È un’insinuazione che non mi piace, il giudice Massimiliano Sodini, esperto di danze latino-americane è mio testimone di nozze. Non è che se hanno la mia opinione sono amici e se non hanno la mia opinione non sono amici…”.

La discussione tra i due è però degenerata, tanto che l’insegnante di latino ha minacciato di lasciare Amici. Nancy, infatti, durante il confronto ha lanciato una frecciatina all’uomo: “È imbarazzante quello che dici. Sei tu che non sei in grado di giudicare…”.

Nel vedere la piega presa dal confronto, la Celentano ha tentato di placare gli animi: “Quando tu dici al nostro allievo latinista Leo che ‘peggiorerai con Alessandra e Nancy’, accendi tu lo scontro. Se tu le dai dell’incompetente agli altri […] Se un giudice esperto di latino dà un 9 a Leo e tu lo sminuisci, capisci che succede poi?”.