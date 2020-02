Amici: accusata di blasfemia una nota ballerina professionista

Come già preannunciato da un post su Instagram, ieri è uscito su Youtube il videoclip del singolo di Achille Lauro, “Me ne frego”. Nel cast è presente una nota ballerina professionista di Amici nonché ex concorrente del talent. Si tratta di Elena D’Amario che dopo la pubblicazione di una foto su Instagram, si è trovata sommersa dalle critiche.

IL POST SU INSTAGRAM – Achille Lauro non è estraneo alle critiche. L’artista romano, reduce dal Festival di Sanremo che l’ha visto conquistare l’ottavo posto, è riuscito a spaccare in due il pubblico così come anche i social. Le sue varie esibizioni, infatti, hanno portato molte critiche come anche tanti complimenti per la sua creatività e per il messaggio che ha voluto portare. Attesissimo il suo videoclip, Lauro ha voluto aumentare la suspence pubblicando qualche giorno fa un immagine su Instagram. La foto che ha creato così tanto scandalo, vede il cantante e la ballerina riprodurre la famosissima opera d’arte La Pietà di Michelangelo.

VOLANO CRITICHE – Sebbene Achille abbia spiegato il significato dietro la foto, molti utenti di Instagram non si sono risparmiati con le critiche (per vedere gli screen, clicca qui). Il cantante, così come anche Elena, sono stati accusati di blasfemia per i riferimenti religiosi dell’immagine. “Questo è veramente troppo!! Blasfemia!” o “Vergognosi entrambi! Da lui mi sarei aspettata di tutto, lei pensavo fosse una professionista…in realtà è solo una donna di spettacolo che per denaro non mette in conto il rispetto e il decoro”, questi sono due dei tanti commenti negativi sotto al post. Sono molti, però, anche i complimenti riguardo la scelta fatta da Achille Lauro.