Amici: Agata Reale, ex ballerina, sta soffrendo per un brutto male, il messaggio sui social

Nelle ultime ore Amedeo Venza, web influencer, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale parla di Agata Reale, ex ballerina ad Amici di Maria De Filippi. La ragazza infatti ha partecipato al talent show circa 13 anni fa ed è stata oggetto di molte critiche da parte della Celentano.

La ragazza, infatti, è ancora nota al pubblico poiché l’insegnante di danza Alessandra Celentano non l’ha mai elogiata e premiata. Al contrario le ha sempre fatto notare le sue problematiche, in particolare riguardante il collo del piede. E’ risaputo, infatti, che la Celentano prediliga ballerini che abbiano certe doti fisiche per poter apparire sempre in modo impeccabile.

AGATA REALE SI SCAGLIA CONTRO LA CELENTANO – L’ex ballerina di Amici, dunque, nelle ultime settimane si è scagliata contro la Celentano proprio perché quest’ultima avrebbe attaccato nuovamente un’altra ballerina, la bella napoletana Rosa. Quest’ultima sta partecipando proprio ora ad Amici e la Celentano ne ha approfittato per ribadire ancora una volta il suo parere sulle doti fisiche della ragazza.

In quell’occasione Agata si è mostrata con una parrucca e, proprio per questo, è stata duramente attaccata da numerosi followers che non sapevano e non capivano per quale motivo indossasse una parrucca. La realtà, però, è molto più difficile di quanto sembra.

LE PAROLE DI AMEDEO VENZA: AGATA REALE SI E’ AMMALATA – Amedeo Venza ha dichiarato che Agata Reale si è ammalata di un brutto male ed è proprio per questo che ha indossato una parrucca. Il web influencer ha scritto un post nel quale augura all’ex ballerina di rimettersi presto.