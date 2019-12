Amici, Alberto Urso e Valentina Vernia si sono lasciati?

Da giorni ormai si vocifera la rottura tra il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Alberto Urso e la ballerina (ormai professionista) Valentina Vernia. Cosa sta succedendo tra i due?

LA STORIA NATA ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA – Durante la partecipazione al programma i due avevano stretto una bella amicizia ma le voci su una possibile storia di Alberto con Tish (collega cantante) avevano del tutto mascherato il coinvolgimento con Valentina. Dopo la fine di Amici e la vittoria di Urso del programma, Valentina e il cantante siciliano hanno continuato a frequentarsi fino a diventare una coppia.

LA RELAZIONE TRA I DUE È FINITA? – Sono giorni, però, che i due non si fanno vedere sui social assieme e pare che siano scomparse anche alcune dediche speciali; a notare questi dettagli Il Vicolo Delle News. Ma cosa sta succedendo tra i due? In molti credono che la storia sia finita, però, i due ragazzi si seguono ancora sui social e pare che ogni tanto rispunti fuori qualche dedica. Tempo di crisi? Può essere. Tuttavia, nessuno dei due ha dichiarato qualcosa in merito alla loro relazione. I like scambiati parlano da soli, forse la loro storia d’amore non è del tutto terminata.