Amici: Alberto Urso e Valentina Vernia si sono lasciati?

Secondo le affermazioni de ‘Il Vicolo Delle News’ sembrerebbe essere cambiato qualcosa tra Alberto Urso e Valentina Vernia. Scopriamo perché.

AMICI 18: L’ AMORE NATO TRA ALBERTO E VALENTINA – Come tutti voi ricorderete Alberto Urso e Valentina Vernia si sono innamorati durante la diciottesima edizione di Amici. In quel periodo Valentina era già fidanzata con il ballerino e coreografo Luigi Turetti. La loro storia poi è finita abbastanza bruscamente.

VALENTINA E ALBERTO: UN NUOVO AMORE – Tutta l’estate hanno pubblicato foto sui rispettivi social l’uno in compagnia dell’altro in vista di varie occasioni come feste e compleanni. Sembravano molto felici e complici. Peccato che nell’ultimo periodo qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

VALENTINA E ALBERTO SI SONO LASCIATI? ECCO GLI INDIZI – Come dicevamo, secondo quanto riporta ‘Il Vicolo Delle News’ tra i due sembra essersi rotto qualcosa. Infatti nonostante si seguono ancora su Instagram i due non sono più soliti postare foto insieme. Come mai? Un semplice allontanamento o si sono lasciati? Fatto sta che Alberto sta trascorrendo spesso del tempo con la ballerina Elena D’Amario in compagnia di altri amici. Sarà lei il motivo? (Per vedere le foto clicca qui).