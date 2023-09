Amici, Alessandra Celentano contro le scelte di Raimondo Todaro: “Questo non è lo show della speranza”

Dopo nemmeno una settimana dall’inizio della 23esima edizione di Amici, Alessandra Celentano ha presentato una serie di rigide regole e sottoposto i ballerini a un test d’ingresso. Davanti ai test di alcuni allievi di Raimondo Todaro, l’insegnante ha avuto da ridire sulle sue scelte del collega in fatto di ballerini.

“Questo non è lo show della speranza” – Dopo aver convocato tutti i ballerini in studio, la Celentano ha voluto parlare con Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo. Già durante la prima puntata del pomeridiano tra Alessandra e il latinista ci sono stati i primi scontri proprio per Nicholas, al quale Todaro ha voluto dare una chance al ragazzo.

Durante uno dei recenti daytime andati in onda, la Celentano ha nuovamente ribadita di non essere affatto favorevole alla decisione presa dal collega. Rivolgendosi a Nicholas, l’insegnante di danza classica ha così commentato Raimondo:

“So anche che Raimondo si è meravigliato del voto che ti ha dato, il famoso 6. Il problema non è il voto, ma quello che dice in puntata, cioè che lui prende qualcuno che non è pronto. Se ricordo bene, lui ti dice che non sei sufficiente, che ti vuole dare una possibilità e questo non può essere”.

La Celentano ha poi aggiunto: “Raimondo ha detto che prende qualcuno che non è pronto. Se mi ricordo bene ha detto che non sei sufficiente e che vuole darti una possibilità. Questo non può essere. È un talent show, non una speranza show”.

Davanti alle dure parole dell’insegnante, Nicholas si è detto consapevole dei suoi limiti e di aver ancora molto da imparare. Lo stesso Todaro ha ammesso che l’allievo ha ancora molto da migliorare, ma di aver visto dei grandi progressi nel corso di questi due anni in cui lo ha conosciuto.