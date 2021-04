Amici, Alessandra Celentano e il like sospetto: la maestra di danza classica contro il talent show?

In queste ultime ore, Alessandra Celentano è finita al centro di un’altra polemica. La rigida insegnante di danza classica di Amici di Maria De Filippi potrebbe covare un leggero risentimento nei confronti del talent show. Cosa è successo? Vediamo nel dettaglio.

LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA SCONVOLGONO LA RETE – Il primo aprile sono state diffuse le prime anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera. A quanto pare, il ballerino Tommaso sarà eliminato lasciando tutti senza parole. Questa eliminazione e la frustrazione per l’eliminazione di Tommaso deriva da alcuni malumori creati da altre due ballerine, Martina e Rosa. Queste ultime, non sono ben viste dal pubblico di Maria, soprattutto dalla maestra Celentano.

Infatti, in molti hanno ritenuto sconvolgente l’esito dei giudici anche nelle scorse puntate. I fan si chiedono i motivi che abbiano spinto i giudici a tenere Martina e Rosa, con evidenti lacune di danza, e non Tommaso, che seppure danza da soli 3 anni ha un talento innato. Questo pensiero è condiviso anche da Alessandra Celentano, la quale non ritiene Martina e Rosa idonee per il serale. In queste ore, infatti, i fan del programma hanno notato dei like sospetti della maestra di danza classica.

ALESSANDRA CELENTANO CONTRO IL PROGRAMMA? – Secondo le anticipazioni della puntata, pare che la maestra abbia attaccato Stefano De Martino comunicandogli di aver fatto più che bene ad abbandonare la danza per dedicarsi al ruolo di presentatore. L’insegnante ha condiviso le parole di un utente che sconsiglia la visione del serale per dare un segnale forte etichettando il talent show come “teatrino ridicolo mascherato da scuola”.

“Dovremmo dare un segnale forte. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?” ha esordito l’utente. Il like lasciato dalla Celentano sta facendo il giro del web; che sia la fine della sua carriera all’interno della scuola? Per vedere lo screenshot, cliccate qui.