Amici, Alessio La Padula ed Elena D’Amario si sono detti addio?

Alessio La Padula ed Elena D’Amario sono due ballerini professionisti, entrambi del talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina abruzzese, dopo il programma, ha tentato la fortuna all’estero, dove è diventata una delle più famose al mondo. Anche il ballerino campano ha avuto diverso successo.

Secondo alcune fonti, non confermate da nessuno dei due, pare che Alessio La Padula ed Elena D’Amario siano una coppia. Tuttavia, a parte qualche avvistamento insieme, non ci sono mai state conferme a riguardo. In effetti, entrambi sono molto riservati sulla loro vita sentimentale. La Padula, però, in queste ore sta facendo molto parlare di questa ipotetica coppia.

LE FOTO DI ALESSIO LA PADULA CONFERMANO LA STORIA CON ELENA D’AMARIO? – Per salutare il 2020, Alessio La Padula ha pubblicato degli scatti esclusivamente con Elena D’Amario, scatti molto intimi che effettivamente confermerebbero la loro storia d’amore. Tuttavia, a lasciare perplessi i follower è stata la didascalia di queste foto romantiche.

Alessio, infatti, ha scritto “È stato bello finché è durato. Ciao 2020!”. In molti hanno pensato che il ballerino intendesse dire addio all’anno nefasto, tuttavia, altri hanno pensato che stesse salutando per sempre Elena D’Amario. Questa frase enigmatica è rimbalzata su ogni social, ma i due non hanno affatto commentato la cosa, quindi, per ora rimane il mistero.

Dato che Alessio La Padula ha anche taggato Elena è più facile pensare che sia una didascalia riferita solo all’anno che si è concluso. Il dubbio, però, rimane soprattutto dopo le numerose segnalazioni sulla coppia. Dopo l’estate trascorsa insieme in Molise, pare che i due colleghi si siano allontanati. La ballerina ha montato delle coreografie simboliche su allontanamenti e distacchi da persone amate. Lui, invece, ha pubblicato delle immagini in cui si parla di amare sé stessi più degli altri.