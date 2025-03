Amici, Amadeus giudice al serale? Trattative in corso

Manca ormai poco all’inizio della fase serale di Amici 24, prevista per sabato 22 marzo su Canale 5. Il pubblico si interroga su chi saranno i nuovi giudici chiamati per valutare i talenti in gara. Nelle ultime ore si è iniziato a vociferare che siano state aperte le trattative per avere Amadeus in qualità di giudice.

PRESENTE AL SERALE? – Amadeus, ex volto di punta della Rai, oggi approdato sul Nove, potrebbe entrare a far parte della giuria del talent, fortemente voluto da Maria De Filippi. Secondo il settimanale Di Più, la conduttrice avrebbe individuato in lui un elemento chiave per il programma:

“Maria ammira Amadeus e ha pensato a lui per far parte della giuria che ha in mente per la fase finale del suo programma, sempre ricco di sorprese. Amadeus, insomma, può essere il suo asso nella manica”.

L’ipotesi di un possibile ingresso di Amadeus nel cast del serale è stata rilanciata anche dal Corriere della Sera, che parla di “trattative in corso” e di un “dialogo intenso tra le parti da giorni”.

La collaborazione rappresenterebbe un’opportunità per entrambi: da un lato, Maria De Filippi si assicurerebbe la presenza di un volto amatissimo dal pubblico, dall’altro, Amadeus potrebbe ampliare il proprio raggio d’azione televisivo dopo il passaggio al Nove, dove non ha ancora raggiunto i risultati sperati.

Resta da capire se Amadeus accetterà il ruolo di giudice fisso o se la sua presenza sarà limitata ad alcune puntate. L’attesa per l’annuncio ufficiale della nuova giuria cresce sempre di più, mentre il pubblico si prepara a vivere un’edizione ricca di novità e colpi di scena.