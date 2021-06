Amici: Anbeta Toromani confessa di aver litigato con Maria De Filippi

La bravissima ballerina Anbeta Toromani avrebbe confessato di aver dovuto lasciare il programma per un litigio avvenuto tra lei e Maria De Filippi. La ragazza, ormai una donna, è stata molto amata dal pubblico di canale 5, che ha sempre apprezzato le sue doti di ballerina di danza classica. La prima a sostenerla è stata la maestra Alessandra Celentano.

Anbeta ha partecipato ad ”Amici” prima nelle vesti di allieva, all’epoca, in particolare nel 2002, si classificò al secondo posto. Maria l’ha voluta tra i professionisti e ha ricoperto per diversi anni questo ruolo. Ha da poco detto addio definitivamente alla trasmissione.

L’ADDIO DI ANBETA TOROMANI A ”AMICI”, IL LITIGIO AVVENUTO CON MARIA DE FILIPPI – Secondo ciò che riporta il sito solonotizie24.it la Toromani avrebbe lasciato la scuola per un litigio avvenuto con Maria De Filippi. Pare che la storica conduttrice abbia accusato la celebre ballerina di non avere i modi corretti con i suoi allievi. Tra l’altro pare che le abbia rimproverato dei commenti non particolarmente graditi.

Le parole di Maria sarebbero state: ”Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare ai commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”.

Proprio per questo motivo, la Toromani avrebbe avuto l’intenzione di andare via definitivamente dalla scuola. Infatti adesso sta lavorando a teatro e non fa più parte della scuola di ”Amici”. Cosa ne pensate della sua scelta?