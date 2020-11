Amici, Andreas viene attaccato: ”Con la Peparini si è montato”

Il ballerino Andreas Muller è finito, nelle ultime ore, nel mirino delle critiche a causa di una risposta data ad una ragazza che ha offeso il suo cane. Il ragazzo ha deciso di rispondere ulteriormente alle critiche anche quando è stata tirata in ballo Veronica Peparini.

UN COMMENTO POCO CARINO PER IL CANE DI ANDREAS – Andreas Muller è stato molto criticato per aver dato una risposta, secondo molti, di cattivo gusto. Un utente, sul suo profilo social, ha risposto ad una foto postata del suo cane scrivendo ”bruttissimo” e aggiungendo delle emoticon che rappresentano il disgusto.

Il ballerino di Amici non ha potuto resistere a queste critiche fatte al suo cane e ha ripostato la storia con il commento senza neanche oscurare il nome dell’utente. “Poraccia, lei merita più di te di stare al mondo”, ha scritto Andreas. Insomma parole davvero dure, ma dette perché molto probabilmente si è sentito molto offeso.

LE CRITICHE AD ANDREAS MULLER – Molti utenti, però, non hanno apprezzato le parole di Andreas e lo hanno criticato scrivendo vari post sui social. In particolare è stato notato il post di un’utente che ha dichiarato che Andreas si sarebbe montato la testa, soprattutto da quando sta con la Peparini. Secondo altri, avrebbe sbagliato a dare quella risposta perché non hanno certo offeso un parente come la madre ad esempio. Si, sa, però, che per molti i cani sono dei veri e propri membri di famiglia e forse il suo animale domestico lo è per l’ex ballerino di Amici.

LA RISPOSTA DI ANDREAS MULLER – Andreas non ci sta e ha deciso di replicare alle accuse ricevute. Ha infatti dichiarato di essersi sentito molto offeso dalle parole di quell’utente. Ha inoltre ribadito che non avrebbe scritto simili parole se quella persona non avesse osato offendere ciò che ha di più caro. In ogni caso ha voluto ribadire e mostrare come le persone fanno cattiverie senza alcun motivo, e voi cosa ne pensate? Intanto per vedere gli screen delle sue storie clicca qui.