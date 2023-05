Amici, Angelina Mango e la lettera della madre: “Non ho saputo proteggerti dalla cattiveria”

In occasione della finale di Amici, che andrà in onda domani 14 maggio, i concorrenti hanno ricevuto delle bellissime sorprese dai propri cari. Nei giorni scorsi è andato in onda il daytime dedicato ad Angelina Mango e la sorpresa ricevuta dai suoi amici e della sua mamma.

“Non ho saputo proteggerti dalla cattiveria” – Mentre Angelina era in sala prove, sul maxi schermo è apparsa un’inaspettata sorpresa. Alcuni amici della ragazza, tra cui Sofia, la sua migliore amica, e Filippo, il suo bassista, le hanno dedicato delle bellissime parole. Nel rivedere i suoi cari, la cantante si è subito commossa per poi ringraziarli.

La Mango è stata poi chiamata al centro dello studio del talent dove ha potuto rivedere sua madre, Laura Valente. La donna ha deciso di scriverle una lunga e commovente lettera, mostrandole tutto il suo amore e il suo sostegno:

“Amore mio, che belli i tuoi amici. Tu sei troppo bella, eri la nostra pippi calzelunghe. Scatenata, allegra, generosa, sempre pronta per uno spettacolino. Non ti scriverò una lettera sdolcinata, sono di poche parole, ma non è con una lettera che si può raccontare l’amore di una vita. Da mamma ti confesso che non vedo l’ora che Amici finisca per averti nel mio quotidiano, troppi mesi senza di te. Da pubblico ho goduto di ogni esibizione. Sen non fossi tua mamma, sarei comunque una tua fan. In questi mesi ho avuto modo di riflettere, ho ascoltato tutte le tue parole. Oggi voglio chiederti scusa perché quando papà se n’è andato forse non ho saputo proteggerti dallo schifo e dalla cattiveria che ci è piovuta addosso. Ho cercato con tutte le mie forze di cercare di tener lontano gli sciacalli quando il castello è crollato. Oggi avrei dovuto fregarmene e permetterlo questo saccheggio. Prenderti e scappare lontano, dove poter piangere insieme”.

Nel concludere la sua lettera, la cantautrice ha fatto una rivelazione inaspettata. La Valente, infatti, ha raccontato al pubblico di Amici e alla figlia Angelina di aver trovato il comunicato stampa che Pino Mango aveva scritto in occasione dell’uscita del suo ultimo album. In quel disco è presente anche una cover Get Back dei Beatles, cantata insieme ad Angelina.