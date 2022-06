Amici, Anna Pettinelli è tornata single: i motivi

Anna Pettinelli è nota per essere una speaker radiofonica, professoressa di canto nella scuola di Amici e per il soprannome “bella patata”. La donna, infatti, partecipò a Temptation Island nel 2018 con Stefano Macchi, con il quale si scambiò questo buffo nomignolo. Ad oggi, i due si sono detti addio, scopriamo i motivi dietro la separazione.

Una profonda crisi che ha fatto scoppiare la coppia

Tempo fa, in occasione del serale di Amici, la Pettinelli partecipò ad un’intervista di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. In quell’occasione la donna disse di stare attraversando un periodo nero con suo marito: “Non va per niente bene”. Tuttavia, la speaker radiofonica decise di non parlarne poiché non era né il momento né la sede giusta.

A quanto pare, però, qualcosa deve essersi rotto perché la donna ha detto addio a Stefano. Da Costanzo, Anna Pettinelli ha dichiarato: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano”. Parole forti quelle della prof di canto di Amici, la quale ha sofferto molto per la separazione.

Ha poi proseguito: “Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”. Un discorso ricco di metafore molto chiare: l’amore si è spento nel corso del tempo.

Le parole di Stefano Macchi

Raggiunto da Fanpage.it, l’ex marito di Anna ha voluto comunque dire la sua sulla vicenda: “La separazione è stata voluta di comune accordo”. Insomma, a quanto pare l’amore è finito da entrambe le parti.