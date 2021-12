Amici, Anna Pettinelli rimprovera duramente Albe: il web si divide

Durante l’ultimo appuntamento pomeridiano di Amici, è avvenuta l’ultima sfida tra i cantanti presenti nel talent. A giudicare questa volta è stata Sabrina Ferilli, assegnando i voti più bassi ad Albe, Alex ed Elena, facendoli così finire direttamente in sfida. Davanti a questo risultato, Anna Pettinelli ha deciso di confrontarsi con il suo allievo, a cui, inaspettatamente, ha dato un ultimatum. Nel frattempo, sui social i fan del programma si ritrovano divisi.

IL DURO RIMPROVERO DELLA PETTINELLI – Davanti a questa sfida, la voce di Rds ha voluto parlare con Albe. L’insegnante di canto ha voluto dare un ultimatum al cantante: o cambia atteggiamento nei confronti della scuola o verrà sostituito. Parlando infatti della sua esibizione durante la sfida, la Pettinelli ha chiesto all’allievo il perché, secondo lui, sia finito in sfida. A questa domanda, il giovane concorrente ha risposto: “Ho cantato bene Purpose, ma non ho dimostrato le mie qualità… vengo da una settimana all’insegna delle insicurezze”.

A questa risposta, l’insegnante ha rimproverato duramente il ragazzo per via delle sue insicurezze. Inoltre, gli ha fatto notare anche la decisione di non cantare le barre personali che avevano scritto nel corso della settimana. Il motivo? Sempre l’insicurezza che accompagna Albe, ma che rischierebbe di fargli sfumare l’opportunità di continuare il suo percorso ad Amici.

Anna, infatti, gli ha dato un ultimatum: “Non badare a quello che fanno gli altri… LDA è LDA, gli altri sono gli altri e tu sei tu. Non hai cantato le barre che erano anche carine, hai scelto la canzone moscia di Justin Bieber con un’interpretazione scialba. Se non trovi la forza con il coraggio o ti sospendo o ti sostituisco, non pensare che gli altri siano meglio di te”.

Intanto gli utenti dei social si sono divisi. Se da una parte continuano ad essere presenti i fan del cantante che non smettono di dargli supporto, dall’altra c’è chi avrebbe cambiato idea su di lui. Sotto alcuni spezzoni dei day time, c’è chi ha scritto: “Albe quando è entrato mi piaceva molto, poi piano piano passando i giorni mi è un po’ sceso…” o “Albe sta regredendo non si può negare. E devo dire che non mi sta tanto simpatico”.