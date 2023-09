Anna Pettinelli è ritornata ad Amici come professoressa di canto. Dopo un anno di pausa, il suo ritorno nel talent ha generato una vera e propria spaccatura pubblica: c’è chi ha molto apprezzato il suo ritorno nel programma e chi invece non ha condiviso la scelta della De Filippi.

Ad ogni modo il pubblico non può non collegare la Pettinelli ad un programma in particolare, ovvero Temptation Island. La sua storia con Stefano Macchi appassionò molto i telespettatori. La storia tra i due è finita per scelta di Stefano, il quale si è innamorato di un’altra donna ed è diventato padre. La Pettinelli, dopo un periodo di sofferenza per la fine della sua storia, pare abbia voltato pagina.

Ecco chi è la nuova fiamma di Anna Pettinelli

Dopo mesi di accettazione per la fine della sua storia con Stefano, pare che per Anna Pettinelli sia finalmente ritornato il sereno. A quanto pare la speaker radiofonica sta vivendo una nuova relazione che le sta regalando momenti di gioia e spensieratezza.

Non è stato pubblicato il nome dell’uomo che ha rubato il cuore alla Pettinelli, alcune indiscrezioni collegano il tutto all’ex di Arisa, Andrea Di Carlo. Anna però, ha smentito ogni cosa, dichiarando una solida e felice amicizia.

Chi sarà allora l’uomo segreto? Nonostante il nome non svelato, la Pettinelli ha dichiarato: “Ho incontrato un uomo che mi ha fatto ricredere nell’amore. Stiamo insieme da quattro mesi e c’è tanta attrazione fisica“. Attendiamo quindi nuove informazioni, per scoprire tutti i dettagli sulla nuova fiamma della professoressa di Amici.