Amici, anticipazioni della puntata di domenica 8 gennaio: due inaspettate eliminazioni

Dopo le consuete vacanze natalizie, Amici è pronto a tornare in onda con una puntata domenica 8 gennaio. In attesa della messa in onda del pomeridiano, sul web sono iniziate a circolare le anticipazioni trapelate dalla registrazione avvenuta nel pomeriggio del 4 gennaio.

INASPETTATE ELIMINAZIONE – Stando a quanto emerso dalle recenti anticipazioni, nella puntata avverranno due inaspettate eliminazioni. A dover dire addio alla nota scuola sono Cricca e Rita Pompili. Nonostante Rudy Zerbi sembrasse deciso a far mandare via Niveo, inaspettatamente ha mandato in sfida Cricca.

Per quanto riguarda la ballerina, ad eliminarla è stata Alessandra Celentano, la sua maestra. L’insegnante ha fatto mettere al centro dello studio Gianmarco Petrelli e Rita, scegliendo di mandare via quest’ultima per via dei risultati ottenuti nelle varie classifiche. Inoltre, in vista del serale, la Celentano non ha ritenuto ancora pronta proprio la sua oramai ex allieva.

LA PRIMA MAGLIA DEL SERALE – In vista del serale, i professori hanno iniziato a pensare a quali allievi siano pronti ad intraprendere questo percorso. È proprio durante la puntata dell’8 gennaio che verrà consegnata la prima maglia del serale, ad ottenerla è stato Ramon Agnelli. A consegnarla è stata proprio Alessandra Celentano, considerandolo pronto e meritevole per questa opportunità.

NUOVI INGRESSI – Prima dell’inizio delle vacanze natalizie, nell’ultima puntata del pomeridiano si era parlato di due possibili nuovi ingressi. Sia Valeria che Vanessa sono riuscite ad entrare nella scuola di Amici, ottenendo così l’ambito banco.