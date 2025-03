Amici, anticipazioni prima puntata del serale: scontro tra i professori

La prima puntata del Serale di Amici 24, registrata ieri, giovedì 20 marzo, e in onda sabato 22 in prima serata su Canale 5, si preannuncia carica di emozioni, colpi di scena e qualche polemica. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha infatti già regalato momenti intensi, con due eliminazioni, ospiti d’eccezione e un inaspettato gesto della conduttrice verso uno degli eliminati.

ANTICIPAZIONI – A giudicare i ragazzi un inedito trio formato da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, chiamato a valutare le prime esibizioni del serale. Ospiti in studio anche Sabrina Ferilli, che ha presentato il suo nuovo film, il cantautore Gazzelle e l’attore comico Alessandro Siani, pronto a portare un tocco di leggerezza e ironia tra una performance e l’altra.

Non sono mancate le tensioni tra i professori. Al centro di vivaci discussioni Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, entrambe protagoniste di accesi confronti per via dei guanti di sfida. La Celentano ha mostrato delle foto per dimostrare che Francesca, allieva di Deborah Lettieri, era perfettamente in grado di sostenere il guanto lanciato. Una mossa che ha scatenato il malumore della coreografa.

Toni accesi anche per la sfida tra Nicolò (team Pettinelli) e Jacopo Sol (team Zerbi). Alla fine, a spuntarla è stato proprio Nicolò, nonostante il guanto fosse stato proposto da Rudy Zerbi.

Sul fronte dei giudizi, Cristiano Malgioglio ha sollevato qualche polemica commentando l’esibizione di TrigNO, uno dei concorrenti più apprezzati della scuola. Il paroliere ha sottolineato come il cantante fatichi a farsi comprendere per via di una dizione poco chiara. Non è stato l’unico a ricevere critiche: Elena D’Amario ha espresso qualche riserva su Daniele, allievo della Celentano, giudicandolo poco espressivo.

Tra i momenti più emozionanti, l’omaggio di Sabrina Ferilli a Maria De Filippi, con una rosa simbolica poi regalata dalla conduttrice a Elena per il suo debutto da giurata.