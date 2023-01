Amici, Antonino Spadaccino e la sua vita sentimentale: “Mi piace un uomo, ma è impegnato”

Dopo la recente vittoria a Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino, ex allievo di Amici, si è raccontato a Verissimo. Il cantante ha deciso di aprirsi ai microfoni di Silvia Toffanin, rivelando che dopo la sua ultima dolorosa rottura, ha deciso di rimettersi in gioco in amore.

“Mi piace un uomo, ma è impegnato” – Riguardo alla sua ultima relazione, il vincitore di Amici ha parlato di come sia finita male dopo 3 anni d’amore: “Io vengo da un convivenza di tre anni e mezzo. Purtroppo una convivenza disastrosa. Senza dare troppi dettagli, però magari ci si innamora, si dipinge una persona che delle volte non è quella che sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in mille pezzi”.

Una volta chiuso questo capitolo, Spadaccino ha deciso di intraprendere un altro percorso. Come rivelato dal cantante stesso a Verissimo, ha deciso di andare in analisi: “Sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente. Così ho spostato il pensiero da cosa non mi dava quella persona, cosa nascondeva quella persona, a che cosa però ho dato io. Ho avuto amore per uno? O addirittura ho avuto amore anche per due cuori e non è bastato? Però l’ho dato, quindi sono sicuro di quello che posso fare. Ho svoltato la medaglia. L’ho girata. Ho trovato il lato positivo”.

Nel concludere il suo discorso, Antonino Spadaccino ha ammesso di essere rimesso in gioco nell’amore. Parlando di questo suo nuovo capitolo, l’artista ha rivelato di essere innamorato di un uomo già impegnato:

“Adesso ho fatto spazio nel mio cuore. Ho ritrovato la bellezza. C’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema, è impegnato. E quindi, dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla.

Risolvi la tua vita, quando avrai risolto la tua vita, nel caso… metterci insieme? Magari, perché no. Vedremo, chi può dirlo. Oppure arriva qualcun altro. Però mi piace molto. Nel senso sai le storie se vanno bene vanno bene, se vanno male parliamone. “Scusami cara però sta meglio con me, ecco”.