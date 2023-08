Amici, aria di crisi tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli? L’IG Story sospetta

Da quanto emerso nelle ultime ore sui social, potrebbe essere giunta al capolinea la storia tra due ex allievi della ventunesima edizione di Amici. Si tratta di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli e a far ipotizzare ciò sarebbe stata una IG Story del latinista.

ARIA DI CRISI? – Come è ben noto ai fan di Amici, Cosmary durante il suo percorso nel programma aveva intrapreso una frequentazione con Alex, anche lui concorrente allora in gara. Una volta concluso il talent di Maria De Filippi, però, tra i due le cose non sarebbero andate come sperato e le strade tra la ballerina e il cantante si sono divise.

Dopo la trasmissione, inoltre, la Fasanelli ha annunciato che avrebbe vestito i panni della velina a Striscia la Notizia. Intanto, la ballerina si è avvicinata sempre più a Nunzio, anche lui allievo della stessa edizione del talent. Alla fine, i due, sempre attraverso i social, hanno annunciato la nascita della loro storia d’amore.

Dopo diversi mesi insieme, però, la coppia sembrerebbe stia affrontando un periodo di crisi. Addirittura, c’è chi ha iniziato a ipotizzare nelle ultime ore che tra Cosmary e il latinista sia finita. A far pensare tutto ciò è stata una storia di Instagram che Nunzio ha condiviso nelle ultime ore e che non è sfuggita all’occhio attento dei fan:

“Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso”.