Amici: arrestato il ballerino Catiello Miotto

Il ballerino Catiello Miotto, che ha partecipato ad un’edizione di Amici di Maria De Filippi, circa 10 anni fa è stato accusato di violenza dalla moglie di un suo caro amico. Nel 2010 il ragazzo aveva già dichiarato di essere innocente a Domenica Live.

LE PAROLE DI CATIELLO MIOTTO – Il ballerino aveva infatti dichiarato: “Ho fiducia nella giustizia. La violenza contro le donne è una cosa grave ed odiosa. Era il 23 febbraio 2010, nel pomeriggio mi incontrai con un conoscente per uscire assieme e fare serata assieme. Qualche ora dopo eravamo ancora in giro, avevamo bevuto, il mio tasso alcolemico era di 1,20. Per la legge ero – come ho scoperto più tardi – ancora capace di intendere e di volere”.

”Torno a casa mia, io sto al primo piano, vedo la luce accesa al piano terra dove stava un amico. Pensando fosse dentro, però mi apre la porta la sua donna. Io stavo per andarmene, lei però mi invita dentro e pensate che io nemmeno la conoscevo. Io c’ho provato, lei c’è stata, Siamo andati in camera accanto. Poi è successo e il marito è tornato e ci ha visti e ha trovato la moglie sopra di me. Sono volate botte da orbi. Lei non ha chiesto aiuto quando è arrivato il marito”.

”Chiamai i Carabinieri e tornai al piano di sopra da me. Arrivarono i Carabinieri, ma con mio stupore arrestarono me con l’accusa di violenza. Questo perché lei aveva detto di essere stata una mia vittima. Hanno chiesto anche un risarcimento di 100.000€. Io sono un ragazzo padre ho un bimbo di sei anni che è stato affidato a me. – continua il ballerino di Amici – Anche avendoli come posso darli via e toglierli a lui. Posso dire che ho fiducia nella giustizia e attendo le motivazioni della sentenza perché mi può star bene prendere 5 anni e mezzo di carcere, ma devono spiegarmi perché. […] Non sono un violentatore, non ho abusato di nessuno”.

IL BALLERINO CATIELLO MIOTTO OGGI – Il ragazzo, ormai 35enne, è stato arrestato e accusato di violenza. Si trova in carcere dove dovrà scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione. Catiello è stato condannato la settimana scorsa, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne.