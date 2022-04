Amici, attriti tra Maria De Filippi e Riki? Svelato un retroscena

Nelle ultime ore ha fatto parecchio discutere un retroscena che vede protagonisti Maria De Filippi ed un ex concorrente di Amici. Si tratta di Riccardo Marcuzzi, in arte Riki, ex allievo della sedicesima edizione del talent. Cosa è successo tra il cantante e la conduttrice?

ATTRITI TRA I DUE? – Come mostrato durante la penultima puntata del programma, ospiti della serata sono stati i Dear Jack. Band nota grazie alla loro partecipazione ad Amici, hanno deciso di tornare nuovamente insieme con un nuovo nome: Follya.

Stando ai rumors, sarebbe stato proprio Alessandro Bernabei, cantante e frontman del gruppo, a chiamare la De Filippi. Il ragazzo avrebbe chiesto alla padrona di casa di poter prendere parte al programma, esibendosi a titolo gratuito. La conduttrice avrebbe accettato, facendo però saltare l’ospitata di Riki.

Questa voce di corridoio è divenuta virale sui social, portando i fan dell’artista a scagliarsi contro la conduttrice. In molti, infatti, hanno accusato la De Filippi di avere in antipatia il ragazzo. Si ipotizza, infatti, che alla presentatrice non sarebbe andata giù l’assenza di Riki ad una reunion dei vecchi allievi.

Si tratta, però, di rumors. Questo retroscena, infatti, non è stato commentato da nessuno dei diretti interessati. È possibile, inoltre, che Riccardo possa far ritorno nello studio che l’ha visto vincere la categoria canto. Come visto nelle precedenti puntate del serale, infatti, sono stati tanti gli ex allievi che si sono esibiti come ospiti.