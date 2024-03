Amici, Ayle e Kia ultimi nella classifica fatta dai compagni: la loro reazione

Manca sempre meno all’inizio della fase del serale di Amici e sono sette gli allievi che non hanno ancora ricevuto la maglia dorata. In attesa del prossimo pomeridiano e della decisione dei loro professori, i ragazzi si sono esibiti in una gara al televoto, il cui risultato sarà un ulteriore strumento a disposizione dei professori.

Una volta tornati in casetta, ai ragazzi è stato annunciato il risultato della classifica stilata dai loro compagni. Ad arrivare ultimi sono stati Kia e Ayle, quest’ultimo non l’ha presa per nulla bene e si è lasciato andare ad un duro sfogo.

LA REAZIONE – Agli allievi già al serale (Marisol Castellanos, Dustin Taylor, Lucia Ferrari, Nicholas Borgogni, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino, Martina Giovannini, Holden, Petit e Mida) è stato chiesto chi secondo loro meriterebbe il serale tra i sette compagni che non hanno ancora ricevuto la maglia dorata.

Ognuno di loro, quindi, ha stilato la classifica, indicando solo cinque nomi (questo è il numero delle maglie disponibili). Ad arrivare ultimi sono stati Kia ed Ayle. Sebbene la cantante ci sia rimasta male del risultato, ha ammesso di non averla affatto presa sul personale. Ad essere infastidito e a dimostrarlo, invece, è stato l’allievo di Anna Pettinelli.

“Per me è già umiliante farmi giudicare da chi è concorrente come me. Sai quanto rido quando piglio la maglia e quanto ci rimangono di mer*a? Mi dispiace essere giudicato da persone uguali a me”, ha così tuonato il giovane cantante.

Davanti allo sfogo del compagno, Petit gli ha fatto notare come delle volte sia proprio il suo atteggiamento ad allontanarlo dalle simpatie del pubblico:

“Poi magari ti va però esce che non ti va. Per me sei molto forte, se tu avessi un minimo di voglia saresti veramente forte. Però trascuri un po’ le cose, sei un po’ superficiale. Non significa che sei scarso, vuol dire che devi crescere su qualche aspetto”.