Amici, bacio tra Albe e Serena: parla l’ex fidanzata del cantante

Nel corso delle varie edizioni di Amici, ad attirare l’attenzione non sono stati solo i concorrenti, ma anche gli amori nati tra loro. Anche quest’anno, da come mostrato nel corso dell’ultimo appuntamento domenicale, sembra sia nata una nuova coppia.

È stato infatti mostrato il bacio che si sono scambiati Albe e Serena Carella. Se da un lato i fan si sono mostrati felici per la nuova coppia, da un lato molti si sono chiesti cosa ne pensasse la (ex) fidanzata del cantante, Giulia. A parlare è stata propria la ragazza, chiarendo una volta per tutte la questione.

LE PAROLE DELL’EX – Alla vista del bacio tra i due allievi di Amici, sul web non si è fatto altro che parlare di questo. Sicuramente piena di domande nei messaggi privati, Giulia, oramai ex fidanzata Albe, ha deciso di dire la sua. Tramite le IG Stories, la ragazza ha spiegato che:

“Non sono abituata a fare questo genere di “storie” ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo ad una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me.

Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con S. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo.

Concludo dicendo che non so se i primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre”.

PROFILO DISATTIVATO – Se Giulia afferma di essere stata lasciata quattro giorni prima che venisse mostrato il bacio tra l’ex ragazzo e la ballerina, il manager del cantante ha fornito un’altra versione. L’uomo, infatti, dichiarato che: “Alberto è single da prima ancora che si iniziasse a frequentare con la persona che frequenta ora, non c’è stato alcun tradimento”. Nonostante i chiarimenti del manager, su Instagram il profilo dell’allievo di Amici è stato disattivato.