Amici, bacio tra la Cuccarini ed Emanuel Lo: il commento di Giorgia

Anche durante la seconda puntata del serale di Amici, andata in onda ieri in prima serata, i professori si sono esibiti per il guanto di sfida. A far parlare, però, è stato il bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che ha spiazzato i presenti e il pubblico da casa. A commentare la scena è stata anche Giorgia, compagna del professore.

IL BACIO TRA I DUE INSEGNANTI – Per l’occasione, Lorella e il ballerino hanno deciso di esibirsi in un sensuale passo a due con in sottofondo Brivido felino, di Alessandro Celentano e Mina. A lasciare a bocca aperta i telespettatori è stato il finale dell’esibizione, ossia un bacio tra i due professori.

A rimanere senza parole è stata anche Maria De Filippi, quest’ultima ha chiesto a Lo se avesse svelato alla compagna questo colpo di scena. In un primo momento il ballerino, con ironia, ha così replicato: “Le ho detto che mi hai costretto tu!”. Poco dopo, però, l’uomo ha ammesso di aver subito informato Giorgia di questa esibizione, specificando che la donna è abituata visto il suo lavoro.

A conferma delle parole di Emanuel è stato il commento che la cantante ha lasciato prima dell’inizio del secondo appuntamento del serale di Amici. La Cuccarini, infatti, prima della puntata ha così twettato: “Inizia Amici. Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. Giorgia ha simpaticamente risposto: “Mi devo preoccupare?”.

Lorella ha deciso di spegnere sul nascere le possibili critiche sul suo bacio con il collega. Una volta conclusa la performance, infatti, la donna su Instagram ha pubblicato uno scatto dell’esibizione e ha scritto: “Per la cronaca tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”.