Amici, battibecco tra i professori di danza. Le accuse a Raimondo Todaro: “Crei dinamiche strane”

La puntata andata in onda ieri pomeriggio di Amici di Maria De Filippi è stata molto difficile, soprattutto per la categoria danza e per Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, ha ricevuto parecchie critiche, nello specifico sul suo modo di porsi e di insegnare ai ragazzi. Vediamo cosa è accaduto.

L’eliminazione di Asia e la sfida per Gianmarco

I problemi sono iniziati dal momento dell’eliminazione di Asia, ballerina di Raimondo. La giovane, infatti, non è stata confermata dal pubblico, pertanto ha dovuto abbandonare la scuola immediatamente. Già da quel momento, Todaro ha ricevuto delle critiche accusato dai prof e soprattutto dalla Celentano di non essere stato obiettivo con la ballerina, la quale accusava parecchie lacune rispetto ai colleghi.

Successivamente, è arrivato il turno di Gianmarco, allievo della maestra Alessandra Celentano. Raimondo ha assegnato una coreografia al ballerino come compito settimanale avvisandolo che se non l’avesse portato a termine, lo avrebbe messo in sfida. Così è stato, il latinista ha abbassato la leva quasi a fine coreografia mettendo il ragazzo in sfida immediata.

“Potevo almeno finirla” ha replicato il giovane, non sapendo che secondo il regolamento, il professore è tenuto ad abbassare la leva per metterlo in sfida immediata. Emanuel Lo, altro insegnante di ballo, ha accusato Todaro di “creare dinamiche strane”. Secondo il coreografo di hip hop, infatti, il latinista avrebbe dovuto mettere in sfida Gianmarco da subito, senza attendere il compito settimanale.

“Se vuoi metterlo in sfida, mettilo. Sappiamo che non ti piace” ha tuonato Emanuel Lo, il quale ha aggiunto che lui lo avrebbe messo in difficoltà nel suo stile. In quel caso, una insufficienza sarebbe stata più che giustificata. Come ha reagito la Celentano? Accettando le sfide come sempre: “Lecito dare tutte le sfide e i compiti del mondo, difficili o facili va benissimo tutto. Io dico solo di essere chiari. Era già scritto non sarebbe stato sufficiente“. Alla fine l’allievo ha vinto la sfida giudicato da Garrison Rochelle.