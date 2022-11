Amici, Belen Rodriguez in studio per Wax: “Mi piaci, ma Stefano è geloso”

Durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici, andato in onda oggi pomeriggio, Wax ha ricevuto un’inaspettata sorpresa. In studio è infatti entrata Belen Rodriguez, che si è voluta complimentare con il giovane allievo di Arisa, lasciandolo, inaspettatamente, senza parole. Nello scherzare con il ragazzo e Maria De Filippi, la showgirl argentina ha tirato in ballo Stefano De Martino e la sua gelosia.

“Mi piaci, ma Stefano e geloso” – Come mostrato da Maria in una clip, nei giorni scorsi Wax e Aaron hanno rivelato alcuni suoi desideri. Dal canto suo, l’allievo di Rudy Zerbi ha ammesso di avere un cantante preferito, Irama. Ad intervenire è stato anche il giovane cantante, che ne ha approfittato per fare una richiesta alla conduttrice: “Sono in fissa con Belen Rodriguez, se è possibile conoscerla o scriverle una lettera sarei contento”.

Dato che in questi giorni Irama si trova a Miami per motivi di lavoro, il vincitore di Amici ha fatto recapitare ad Aaron un video. Per Wax, invece, Belen è arrivata in studio, accolta dagli applausi del pubblico. Davanti a questa sorpresa, il ragazzo ha subito abbracciato la Rodriguez, ricevendo i complimenti da parte di quest’ultima.

La conduttrice di Tu Si Que Vales ha ammesso di riconoscersi nel cantante, per poi chiedergli: “Sono tutta tua. Devi sapere che ho visto tutte le tue esibizioni fino alle 2 del mattino. Hai un bel caratterino ma una domanda mi sorge spontanea: “Perché me?”. A questa domanda, l’allievo di Arisa ha incitato il pubblico per il coro “sei bellissima”.

Ai complimenti del cantante, la showgirl argentina ha voluto complimentarsi con il ragazzo per il suo caratterino: “Voglio farti i miei complimenti, perché mi sono riconosciuta in te. Nella testardaggine, nel fatto che te ne fo*ti, ma per davvero, non per finta. Non sei costruito, tu sei arrogantello per davvero. Mi piace questo modo di fare, per fare successo tante persone copiano gli altri e tu hai la stoffa”.

Scherzando, la donna ha aggiunto: “Se divorzio ci penso”. Con toni scherzosi, Wax ha chiesto il numero di telefono di Belen, ma la De Filippi ha subito frenato il ragazzo: “No, non si può”. A questo punto l’argentina ha tirato in ballo il marito, ammettendo al cantante: “Non si può, Stefano si arrabbia, è un po’ geloso”.

Alla confessione della Rodriguez, Wax ha continuato a giocare e ha mandato un messaggio a De Martino: “Se mi stai ascoltando io non c’entro. La redazione ha fatto ciò, io… era un sogno”.